Täter knacken Kaffee-Automaten

Unbekannte haben einen Kaffeevollautomaten in einer Kantine im Wohlgelegen aufgebrochen und die Geldkassette gestohlen. Wie die Polizei gestern berichtete, betraten die Täter am Donnerstag in der Zeit zwischen 17.40 Uhr und 18.40 Uhr unbemerkt den zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Kantinenbereich eines Unternehmens in der Dudenstraße. Nach der Tat flüchteten die Diebe. Die Höhe des Gesamtschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarstadt, Telefon 0621/3 30 10, zu melden.