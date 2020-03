Täter nutzen Krise aus

Dreister Diebstahl im Schatten der Corona-Krise in Mannheim: Unbekannte Täter haben insgesamt 30 Stühle und fünf Tische aus einer Gaststätte in der Seckenheimer Straße 30 in der Schwetzingerstadt gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, nutzten die Unbekannten am vergangenen Wochenende wohl gezielt die Verordnung der Landesregierung aus, die alle Gaststättenbetreiber im Südwesten dazu aufgefordert hatte, ihre Einrichtungen zur Eindämmung der Infektionsgefahr durch das Coronavirus zu schließen.

Möbel mitgenommen

Die Unbekannten betraten daraufhin am Wochenende den Außenbereich des Restaurants in der Seckenheimer Straße und entwendeten die Möbel der Außenbestuhlung. Der Besitzer der Gaststätte hatte die Stühle und Tische zuvor noch besonders gesichert, was die Täter jedoch nicht aufhalten konnte.

Das Diebesgut haben die bislang unbekannten Täter anschließend möglicherweise mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert, heißt es weiterhin von der Polizei in Mannheim. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 33 10 bei den Beamten zu melden. pol/soge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.03.2020