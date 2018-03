Täter soll Tankstelle überfallen haben

Anzeige

Wegen schwerer räuberischer Erpressung steht ab heute ein 49-Jähriger vor dem Landgericht. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, er habe am frühen Abend des 14. Juli 2017 ein Lotto-Geschäft in Mannheim mit geladener Schusswaffe überfallen wollen. Unmittelbar vor dem Betreten des Ladens sei er von einem Zeugen angesprochen worden und habe sein Vorhaben deswegen aufgegeben. Polizeibeamten konnten den flüchtenden und erheblich angetrunkenen Angeklagten festnehmen. Am Abend des 10. August 2017 soll der Mann dann mit einem Messer bewaffnet eine Tankstelle in Mannheim überfallen, die Verkäuferin bedroht und etwa 766 Euro, neun Stangen und 66 Schachteln Zigaretten erbeutet haben. Der mutmaßliche Täter sei anschließend geflohen, habe jedoch kurze Zeit später durch Polizeibeamten auf der Flucht festgenommen werden können, heißt es in der Anklage. tan