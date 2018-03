Täter stiehlt Bares aus Wohnung

Anzeige

Mannheim.Tagsüber ist ein ein bislang noch unbekannter Täter in eine Wohnung in der Rohrlachstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei von gestern versuchte der Unbekannte am Montag zunächst die Wohnungstüre in dem Anwesen auf der Hochstätt aufzuhebeln. Da ihm dies allerdings nicht gelang, drückte er sie anschließend mit brachialer Gewalt auf und verschaffte sich so Zutritt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde aus der Wohnung Bargeld in Höhe von über 100 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden lässt sich nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die am vergangenen Montag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Rohrlachstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem ermittelnden Polizeirevier Ladenburg unter Tel. 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.