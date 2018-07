Tafel am Ort des Erinnerns

Anzeige

Als vor zwei Jahren der Vorschlag auf den Tisch kam, sich gemeinsam mit den Natzweiler-Gedenkstätten in Frankreich und Deutschland um ein kulturelles Siegel zu bewerben, sei der Arbeitskreis des Vereins KZ-Gedenkstätte Sandhofen skeptisch gewesen. „Eine Würdigung von Orten der deutschen NS-Verbrechen als europäisches kulturelles Erbe schien uns etwas abwegig“, erklärte Marco Brenneisen, Zweiter Vorsitzender des Gedenkstättenvereins. Schließlich konnte sich der Arbeitskreis doch überzeugen lassen. Im Schulhof der Gustav-Wiederkehr-Grundschule in Sandhofen, in deren Untergeschoss sich die museale KZ-Gedenkstätte befindet, feierte der Arbeitskreis mit Gastrednern die Enthüllung des Europäischen Kulturerbe-Siegels.

Noch steht das Baugerüst

Derzeit steht an der Außenfassade der Gustav-Wiederkehr-Schule ein Baugerüst, sobald dieses Gerüst verschwunden ist, wird der Gedenkstätten-Arbeitskreis dort das Siegel am Haupteingang anbringen. „Es ist für uns eine ungewohnte Situation, eine solche Festveranstaltung durchzuführen, denn für eine KZ-Gedenkstätte gibt es aus naheliegenden Gründen gewöhnlich keinen Anlass zum Feiern“, verriet Zweiter Vorsitzender Marco Brenneisen. „Mit der Verleihung dieses Siegels zeichnet die EU selbstverständlich keine Konzentrationslager aus, sondern Erinnerungsorte.“ Während des Zweiten Weltkrieges gehörte der Sandhofen als Außenlager zum KZ Natzweiler-Struthof bei Straßburg.

Zwischendurch brachte das Saxophonsextett des Ludwig-Frank-Gymnasiums mehrere Stücke zu Gehör wie ein Rondeau aus der „Abdelazer-Suite“ von Henry Purcell sowie die Werke „Go Down Moses“ und „Masel tov“. Anschließend sprach SPD-Stadtrat Ralf Eisenauer: „Gedenkstätten wie diese sind ein Teil von politischer Kultur“, schilderte Eisenauer. „Sie dokumentieren das dunkelste Kapitel unserer Geschichte. Dass man sich mit dem konfrontiert, was vor mir geschah und was dazu führte, dass es so weit kommen konnte.“ Auf die gegenwärtig in Europa herrschende Stimmung ging SPD-Abgeordneter Peter Simon als Mitglied des Europäischen Parlamentes ein. „Wir erleben das in vielen Wortbeiträgen im Europäischen Parlament der extremen Rechten, aber auch der extremen Linken“, bedauerte Simon das Gedankengut mancher Aktivisten.