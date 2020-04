„Tafeln jetzt weiter geöffnet halten“

Die vergangenen Tage bei der Mannheimer Tafel waren stressig. Viele Gastronomen, die wegen neuen Regelungen schließen mussten, boten ihre eingekaufte Ware an. Die musste abgeholt oder gebracht werden - alles war zu organisieren. „Das war ganz schön was los“, berichtet Hubert Mitsch vom Deutschen Roten Kreuz, das in Mannheim drei Tafeln betreut. Die befinden sich in der Neckarstadt, auf der

...