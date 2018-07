Tafeln zeigen die offenen Stellen an

Anzeige

Calia Dech hat gerade ihre Ausbildung abgebrochen und weiß nicht, wohin mit sich. „Ich mache viele Praktika. Es gibt aber immer noch Berufe, von denen ich nichts weiß“, erklärt sie ihre Orientierungslosigkeit. Calia Dech möchte jede Hilfe annehmen, die sie bekommt und hofft, hier ein Metier zu finden, bei dem „alles passt“.

Der erste Stock des BiZ sieht dafür sehr vielversprechend aus. Mehrere Berufsberater stehen bereit, um den Jugendlichen zu helfen. Auf den zahlreichen Computern sind bereits Programme zur Beschäftigungsfindung geöffnet, und an Broschüren mangelt es auch nicht. Die Berater bearbeiten die Themen Arbeit und Beruf, Ausbildung und Studium, Bewerbung und Ausland individuell. So können die Jugendlichen zum Beispiel Bewerbungsunterlagen mitbringen und bekommen vor Ort konstruktive Kritik dazu. Sie können auch verschiedene Workshops besuchen – sei es zum Thema „Karriere im Handwerk“ oder „Tschüss Studium – Mein Karriereweg geht anders“. Für alle, die es nachmittags nicht schaffen zu einer Beratung, gibt es von 9 bis 11 Uhr eine Ausbildungshotline (0621/16 54 44).

Beraterin Gabriele Ritter weiß, dass viele Jugendliche die Schule als Notlösung nutzen, was dann allerdings „nicht zielführend ist“. Die Chancen auf Ausbildungsplätze seien in den vergangenen fünf Jahren gestiegen. Es gebe mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Großfirmen wie Daimler hätten zwar noch keine Probleme mit fehlenden Bewerbern, Kleinunternehmen dafür schon. „Es wird nicht mehr nur auf Noten geschaut, sondern auch auf soziale Kompetenzen“, sagt Ritter. Sie weiß auch, dass alle, die jetzt kommen, wirklich in letzter Minute etwas suchen. „Ich hatte schon Anrufe von Eltern, deren Kinder durchs Abi gefallen sind und die jetzt spontan etwas anderes brauchen“, erzählt sie. Sie rät Schülern, bereits früh Angebote in Schulen zur Berufsfindung wahrzunehmen – und so den Arbeitsmarkt zu entdecken.

