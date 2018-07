Tag der ärztlichen Ausbildung

Anzeige

Das Universitätsklinikum lädt alle am Medizinstudium Interessierten zum Tag der Lehre. Los geht es am morgigen Freitag ab zehn Uhr im Hörsaal 02 in dem Lehrgebäude Alte Brauerei (Röntgenstraße 7/gegenüber Klinikum). Das Schwerpunktthema ist: Persönlichkeit und professionelle Haltung in der ärztlichen Ausbildung. Dazu heißt es in der Einladung: „Empathie und Zugewandtheit, Kommunikationsfähigkeit und Integrität – neben den theoretischen und praktischen Fertigkeiten und Kenntnissen ist es die professionelle Haltung, die für den Arztberuf unabdingbar ist.“ Im Anschluss an mehrere Vorträge soll darüber in offener Runde diskutiert werden. red/sma

Info: Nähere Informationen unter bit.ly/2MNMGLY