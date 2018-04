„Tag der Helfer“ – Veranstaltung kommt wieder

Anzeige

Pkw-Unfall als Übung

Dazu kommt als Kinderprogramm an beiden Tagen von 12 bis 17 Uhr „Kistenstapeln“ sowie das beliebte Spritzenhaus der Feuerwehr. Zudem gibt es samstags um 15.30 Uhr eine große Übung von Feuerwehr und Rettungsdiensten. Sie zeigen, wie sie nach einem Verkehrsunfall eine eingeklemmte Person befreien. Sonntags um 13. 45 Uhr stellt sich die Rettungshundestaffel vor.

Der „Tag der Helfer“ geht auf eine Initiative der Deutschen Polizeigewerkschaft im Beamtenbund (DPolG) zurück, die ihn im Jahr 2000 erstmals veranstaltete – damals rund um das Präsidium in L 6. 2003 zog man auf den Platz vor dem Technoseum um, weil es für Übungen und die Ausstellung von Fahrzeugen dort mehr Platz gab. Verantwortlich zeichnete zuletzt aber nicht mehr die Gewerkschaft, sondern eine Projektgruppe von Ehrenamtlichen mehrerer Hilfsorganisationen. Alle wirkten mit und machten den Tag so zu einer großen Leistungsschau der Mannheimer Retter und einer Werbung für das Ehrenamt.

Doch zuletzt ging, vor allem weil man Termine mit bedeutenden Parallelveranstaltungen wie 2010 den „Tag des offenen Denkmals“ wählte, die Besucherzahl zurück. Es blieb ein Defizit, Sponsoren zogen sich zurück und als Hauptproblem erwies sich, genügend ehrenamtliche Helfer zu gewinnen.

Nun hatte Leibensperger die Idee, ihn wiederzubeleben. Der ehemalige Polizeibeamte, früher auch beim „Tag der Helfer“ als Mitorganisator aktiv, nutzt dafür die von ihm veranstaltete große Gewerbeschau in der Kulturhalle Feudenheim und bekommt so zugleich attraktive Vorführungen für sein Rahmenprogramm. Der Gewinn der Getränke- und Imbissstände der Organisationen „fließt direkt in die Jugendkassen der Einheiten“, verspricht er.

