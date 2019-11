Tag der offenen Tür in Blindow-Schule

Die Bernd-Blindow-Schule in Mannheim lädt zum Tag der offenen Tür ein – am Samstag, 23. November, von 10 bis 14 Uhr in der Käfertaler Straße 190 und 258. Schüler, Lehrkräfte und Fachberater informieren die Gäste an diesem Tag über die Ausbildungsangebote Physiotherapie, Grafik-Design und Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA). Es gibt Führungen durch die Räume und auch genügend Zeit für die Beantwortung von Fragen.

Die private Berufsschule gibt es seit 2013 in Mannheim. An den Berufskollegs für Grafik-Design und PTA besteht die Möglichkeit, die Fachhochschulreife parallel zum Berufsabschluss zu erlangen. Mehr Informationen: www.blindow.de/mannheim-bbs. imo

