Tagesmutter oder Tagesvater werden

Mannheim.Der Fachdienst Kindertagespflege des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt informiert Mittwoch, 11. November, um 9.30 Uhr, über Fragen rund um die Tätigkeit einer Kindertagespflegeperson. Interessierte können sich per E-Mail an kinder.tagespflege@mannheim.de oder unter 0621-293 3734 anmelden. Um als Kindertagespflegeperson tätig werden zu dürfen, wird eine Erlaubnis des Jugendamts benötigt. Diese wird bei persönlicher Eignung und nach erfolgreicher Qualifizierung erteilt. Die Veranstaltung findet via Videokonferenz statt. Nach Anmeldung erhalten Interessierte alle weiteren Infos per E-Mail. Auch ein telefonischer Gesprächstermin ist möglich.

