Tagesrekord liegt bei mehr als 5300 Anrufern

Jedes Gespräch beginnt gleich. „Sie sprechen mit Sandra Vogt, was kann ich für Sie tun?“ Nur der Name variiert, einige Meter weiter melden sich zur gleichen Zeit etwa Dimitra Mastrogiorgi, Kevin Kuhlmann, Sandra-Anna Gattnar-Heusel oder Andrea Krüger. Insgesamt sind es 20 Ansprechpartner, verteilt auf drei Großraumbüros.

Zwischen ihren Schreibtischen sind Trennwände oder Pflanzen aufgestellt, selbstverständlich gelten auch hier die Abstandsregeln. Das wurde auch besonders dem „MM“ zuvor eingeschärft, ebenso das obligatorische Händedesinfizieren am Eingang. Wenn es in diesen Räumen einen Infizierten gäbe, hätte das schwerwiegende Folgen: Mehr als 22 000 Bürger haben in den vergangenen vier Wochen die 0621/293 22 53 gewählt.

Die persönlichen Anliegen bleiben selbstverständlich anonym. Aber um was es geht, hört man an den Rückfragen der Hotline-Mitarbeiter: „Welches Risikogebiet? Waren Sie beim Arzt? Darf ich fragen, wie alt Sie sind?“ In begründeten Verdachtsfällen – etwa bei jedem fünften Telefonat – heißt es: „Bitte legen Sie nicht auf, ich stelle Sie zum Gesundheitsamt durch.“ Dort wird ein Kollege informiert: „Ich habe eine Frau in der Leitung, die hatte Kontakt mit einem Infizierten.“

Die Menschen, die hier im dritten Stock über den zentralen Bürgerdiensten in K 7 sitzen, sind keine Mediziner. Es sind Mitarbeiter der zentralen Behördenrufnummer 115. Ihre Anzahl wurde mit Beschäftigen aus anderen städtischen Bereichen auf 80 vervierfacht. „Es hatten sich noch viel mehr Freiwillige gemeldet“, sagt Stadtsprecher Kevin Ittemann. Dann hätte man zwar häufiger wechseln können, aber Sachgebietsleiterin Maria del Pilar Cristobal Torres wollte feste, eingespielte Teams. Sie arbeiten im Schichtbetrieb. An diesem Tag werden bis zum Abend exakt 333 Anrufe eingehen. „Der Rekord liegt bei mehr als 5300“, erzählt Cristobal Torres, „das war am 16. März.“ Seinerzeit sei es um die Schließung der Schulen und Kindergärten gegangen. Seit die Einschränkungen des öffentlichen Lebens nicht mehr verschärft werden, habe der Andrang nachgelassen. Er dürfte erneut zunehmen, sobald es etwa um konkrete Lockerungen gehe. „Dann wollen die Bürger sicher wissen, wer öffnen darf und was erlaubt wird.“

Viele Fragen zu Corona-Tests

Aktuell drehen sich die meisten Anrufe um Tests. Dann kommen Fragen zu Quarantäne oder Isolation. Als man gesteht, den Unterschied nicht 100-prozentig zu kennen, erklärt Cristobal Torres geduldig lächelnd: „Quarantäne ist eine amtliche Anweisung, das Haus nicht zu verlassen. Da dürfen Sie nicht mal mit dem Hund raus.“ Bei Isolation dagegen schon, das sei nur die dringende Empfehlung, daheim zu bleiben und andere zu meiden.

Manche Anrufe seien lustig (so der Vorschlag, die Bevölkerung mit Schwimmmasken zu schützen), andere auch mal dreist: „Ein Mann hat die Corona-Hotline gewählt, weil er einen Sperrmüll-Termin wollte.“ Nicht selten gebe es Beschwerden über andere, etwa „mein Nachbar hält die Quarantäne nicht ein!“ Und gerade Älteren gehe es oft vor allem darum, mit jemandem zu reden. „Dafür haben wir natürlich auch Verständnis“, sagt Cristobal Torres. Nur wenn jemand „Romane erzähle“, müssten ihre Mitarbeiter höflich mal zum Ende drängen. In normalen Zeiten wird die städtische Hotline ja mitunter als „Bürger-Abwimmeldienst“ kritisiert, weil Anliegen oft im Verwaltungsgetriebe versanden würden. Doch in diesen Tagen sei die Akzeptanz sehr hoch. Die meisten Anrufer bedankten sich nett, man habe ihnen sehr geholfen.

Es gab auch ein Telefonat, das die Sachgebietsleiterin in schlimmer Erinnerung hat. „Ein Mann war auf der Suche nach seinem infizierten Freund, der verschwunden sei.“ Sie überredete den Anrufer, sich mit dem Gesundheitsamt verbinden zu lassen. Was aus dem Fall geworden ist, weiß Cristobal Torres nicht. Sie habe keine Zeit, so etwas nachzuverfolgen. Auch für ihre Mitarbeiter seien solche Gespräche sehr belastend. „Ich sage dann immer: Wir können die Probleme der Welt hier nicht lösen.“ Dennoch begleite einen so etwas auch am Feierabend.

Corona lässt die Hotline-Experten ohnehin nie los. Dazu bekomme sie täglich auch bis zu zehn private Anfragen, sagt Cristobal Torres. Aber nun lächelt sie immerhin wieder. Erreichbar ist die Hotline montags bis sonntags von 7.30 bis 19 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020