Tagsüber Malermeister, auf der Bühne Witze-Erzähler

Oliver Gimber ist Malermeister – und bringt mit seiner Show „Witz vom Olli“ Comedyfans in ganz Deutschland zum Lachen. Bekannt durch Youtube und Facebook erreicht er seine Fans. Auf der Bühne erzählt Gimber verrückte Geschichten aus seinem Leben als Chef, Unternehmer und Maler. Mit seinem aktuellen Programm „Voll auf die 12!“ kommt der 55-jährige Pforzheimer nach Mannheim. Für seinen Auftritt am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Captiol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.01.2020