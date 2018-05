Talente auf dem Weg nach Lübeck

Anzeige

Monatelanges Üben und Proben haben sich ausgezahlt: Diejenigen Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mannheim, die beim 55. Wettbewerb Jugend musiziert auf Landesebene einen ersten Preis erhalten hatten, haben jetzt eine Kostprobe ihrer künstlerischen Fähigkeiten gegeben.

Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb würdigte in ihrem Grußwort die Leistungen der zwölf- bis 18-jährigen Talente: „Wir haben hier in Mannheim wieder sehr, sehr gute Ergebnisse erreicht.“ 38 von 76 Mannheimer Teilnehmern, die sich für den Landeswettbewerb in Bietigheim-Bissingen qualifiziert hatten, konnten Preise nach Hause bringen, 33 gingen an die Musikschule. 16 erste Preise waren darunter, zwölf von ihnen mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb in Lübeck. Die anderen vier waren mit Altersgruppe II schlicht zu jung für die Teilnahme auf Bundesebene.

Während der Regionalwettbewerb noch die Funktion der Breitenförderung übernehme, befinde sich die Landesebene „eindeutig auf der Seite der Begabtenförderung“, so Freundlieb. Den Preisträgern sei schließlich „das Glück der Tüchtigen“ zuteil geworden. Die Erfahrung „von Erfolg durch Spaß an der Sache gepaart mit Fleiß“ sei enorm prägend, auch für andere Lebensbereiche: „Dafür beglückwünsche ich euch ganz besonders.“