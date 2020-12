Talstraße soll Entree zu den Parks werden

Mit einem neuen Vorschlag schalten sich die Grünen-Bezirksbeiräte René Leicht, Markus Risch und Jochen Stien in Feudenheim in die Diskussion um den umstrittenen geplanten Betriebshof der Stadt auf dem Spinelli-Gelände ein. Die Stadtteilpolitiker wollen zum einen die anstehenden Beschlüsse zu dem Projekt (wir berichteten) im Hauptausschuss, heute, (Dienstag) und Gemeinderat (nächste Woche) aufs kommende Jahr verschieben, damit die designierte Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) nach ihrem Amtsantritt im Januar Handlungsspielräume ausloten kann.

Zum anderen macht der Altstadtrat und Bezirksbeirat Leicht darauf aufmerksam, dass es langfristig auch um die Gestaltung des Eingangsbereichs sowohl für den bereits bestehenden Bürgerpark und den neu entstehenden Spinelli-Park gehe: „Das Gewerbegebiet an der Talstraße soll deswegen verlagert werden. Da wäre es ungünstig, genau an diese Stelle zusätzlich den Betriebshof zu setzen“, so Leicht im Gespräch mit dieser Redaktion. Zudem solle mit dem Park-Entree die „gravierende Barriere“ beseitigt werden, die durch die Fahrbahnen der Straße am Wingertsbuckel gebildet wird. Darüber hinaus hegen Leicht, Risch und Stien Bedenken wegen der negativen Folgen für die Klimaökologie, der Bodenversiegelung und der Verkehrsbelastung durch den geplanten Grünhof.

BI warnt vor Feinstaubbelastung

Für die Bürgerinitiative „Lebenswertes Feudenheim“ warnt die Epidemiologin Claudia Rose in einem offenen Brief unter dem Titel „872 Wörter zur Betriebshofzentralisierung“ an die Stadträte ebenfalls vor negativen klimaökologischen Folgen des 40-Millionen-Vorhabens. Rose weist darauf hin, dass neben den Abgasen und Abrieben der Lastwagen des städtischen Fuhrparks auch eine immense Feinstaub- und Pollenbelastung durch den Grünhof zu erwarten sei – unter anderem auch durch die stark allergieauslösenden Samen der Ambrosia-Pflanze, die – selbst in geringer Konzentration – durch die Frischluftschneise „gießkannenartig“ im Stadtgebiet verteilt würden. lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020