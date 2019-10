„Tandem für Drei“ in Dur und Moll im Schatzkistl

In der Schatzkistl-Eigenproduktion „Tandem für Drei“, in der sich aus Erinnerungen an gemeinsame bessere Zeiten Sorgen um die Zukunft entwickeln, „dreht“ es sich um Lebensqualität und Freundschaft, aber auch Vereinsamung und fehlende Mobilität im Rentenalter. Diese Komödie wird humorvoll und mit Tiefe in Szene gesetzt. Für die Vorstellung am Donnerstag, 31. Oktober, um 20 Uhr im Schatzkistl, Augustaanlage 4-8, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Tandem“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. has (BILD: Schatzkistl)

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.10.2019