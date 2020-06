Tango als Demo für staatliche Corona-Hilfe

„Weltkulturerbe Tango Argentino retten“, so heißt eine Kundgebung von Tangolehrern und Tänzern, mit der am Mittwoch, 3. Juni, um 11.55 Uhr auf dem Paradeplatz für finanzielle Hilfen für die Tango-Szene geworben werden soll. Ähnliche Aktionen finden zeitgleich in etwa 50 Städten in ganz Deutschland statt.

Begleitet wird die Aktion in Mannheim durch eine Tanzvorführung von Isabella und Jaro (Tango Flores) und Live-Musik von Laurent Leroi und Michael Herzer. Die Veranstalter fordern von der Politik finanzielle Hilfe in der Coronakrise sowie „bessere Rahmenbedingungen“ für die Zukunft. Die Coronakrise treffe die Tangoszene mit voller Wucht, die Soforthilfe für Kleinunternehmer reiche in vielen Fällen nicht aus, um dauerhaft Existenzen zu sichern. Viele der Tango-Orte müssten für immer schließen, die langjährige Arbeit der Künstler, Lehrer und Veranstalter werde zerstört. Die Kernforderungen stehen in einer Online-Petition, die noch bis zum 21. Juni läuft: www.chng.it/KD85ncQ88H. red/scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020