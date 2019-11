Tango – ausdrucksstark mit argentinischem Flair

Die Showsensation aus Argentinien: Nicole Nau und Luis Pereyra schaffen mit ihrer neuen Choreographie „VIDA!“ aufregende Tango-Augenblicke. Nach dem Erfolg im Foliers Bergère in Paris kommen sie nun zurück mit ihrer brandneuen Produktion. Ausdrucksstark. Verführerisch. Wie immer arbeiten sie dicht an den Wurzeln der magischen Kultur Argentiniens. Für die Vorstellung am Mittwoch, 20. November, um 20 Uhr im Capitol verlost der „Mannheimer Morgen“ dreimal zwei Karten. Einfach an diesem Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Vida“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. jor

