Tango Marcando bringt heißen Rhythmus in die Kulturkirche

Seit 2009 zählt der südamerikanische Tango zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Ensemble Tango Marcando hat sich dieser Musik verschrieben und bringt in der Formation eines traditionellen, argentinischen Orquesta típica den vollen Orchestersound auf die Bühne – mit pulsierender, vibrierender Rhythmik in der zutiefst melancholischen Atmosphäre des Tango Argentino. Die Intimität dieser Musik und die Wechsel zwischen Kraft und Zartheit setzt das Oktett in Szene. Die Schwerpunkte des diesjährigen Programms liegen auf Kompositionen und Arrangements der Komponisten Julian Plaza, Horacio Sálgan, Osvaldo Pugliese und Astor Piazzolla. Als Höhepunkt erklingt der Winter („invierno porteño“) aus dem Vier-Jahreszeiten-Zyklus von Piazzolla, in dessen Musik Elemente von Jazz und Klassik mit dem traditionellen Tango zum Tango Nuevo verschmelzen. Mit dabei ist wieder der argentinische Sänger Marcelo Paletta, die Moderation übernimmt die Argentinierin Susana Simon. Nach dem Konzert haben Zuhörer die Möglichkeit zu tanzen. Für das Konzert am Sonntag, 15. März, um 18 Uhr in der Kulturkirche Epiphanias in Feudenheim verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichend aus Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Tango“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden dann am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

