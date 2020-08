Tango tanzen im Wald

1920 verwandelt Jakob Kohl das Restaurant am Waldrand in eine Unterhaltungsstätte. Hier wird getanzt, gefeiert und gesungen. Als neuer Besitzer baut Kohl den Garten aus, dort gibt es eine Tanzfläche mit Musikpavillon und über 2000 Sitzplätzen im Freien. Tanzturniere und Konzerte locken die Mannheimer raus aus der Stadt und rein in den immergrünen Wald. Zunächst ein Geheimtipp, mausert sich das Restaurant schnell zur Attraktion. Vor allem, als ein kleiner Zoo mit exotischen und heimischen Tieren daneben eröffnet. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg dient das verlassene Restaurant als Bühne für Tanzschüler. Die Mannheimerinnen üben hier mit übrig geblieben Jünglingen ihre Schritte – und tanzen Tango. Bis in die 50er Jahre verfällt das Gebäude aber und wird wegen Hochwasser abgerissen. Wie heißt das Restaurant „zum ....“, das am geografischen Mittelpunkt des Waldparks liegt? lia

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020