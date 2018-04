Tangokurs für Blinde und Sehbehinderte

Anzeige

Roger Scholl

„Laaang, laaang, kurz, kurz, kurz“, ruft Reinhold Sommer in den Saal und bewegt sich dabei mit gleitenden Schritten vorwärts. Der Tanzlehrer weiß, auf was es hier ankommt, seine Erfahrungen im Fach Tango Argentino, dem argentinischen Tango, zählen in Jahrzehnten. Und doch ist hier, im Haus der Jugend in C 2, vieles ganz anders. Gut die Hälfte der Frauen und Männer, die sich da im Wiegeschritt vorwärts bewegen, ihre Tanzpartner mit eleganter Geste über das Parkett führen und dann wieder innehalten, um zuzuhören, können nicht sehen, was ihr Lehrer tut. Eine Tangostunde für Blinde und Sehbehinderte – sie unterscheidet sich eigentlich nur in dieser einen – didaktischen – Besonderheit von allen anderen Tangostunden irgendwo in der Welt.

Zehn Paare – eine Leidenschaft

„Den Tango Argentino spürt man, du musst ihn nicht sehen“, sagt Sommer. 69 ist er, man schätzt ihn höchstens auf Mitte 50. „Tango hält eben jung“, der Tanz – „eine Leidenschaft“. Eine, die die etwa 20 Tänzerinnen und Tänzer in dem kleinen Saal teilen. Wer von den gemischten Paaren – je ein sehender und ein nicht sehender Partner finden stets zusammen – nun sieht und wer nicht, ist zumindest auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Christoph Graf (56) beispielsweise hat sein Augenlicht erst nach dem zwölften Lebensjahr verloren, „eine Krankheit“, sagt der Mann im grauen Hemd, seine Sehkraft sei allmählich erloschen, jetzt sei er eben blind. Graf hat die Menschen hier zusammengebracht, alles Tanzbegeisterte, die meisten von ihnen im mittleren Alter. Er ist Regionalgruppenleiter im Katholischen Blinden- und Sehbehindertenwerk und hat sich zum Ziel gesetzt, mehr solcher Projekte zu organisieren: „Die Leute wollen nicht nur beten“, sagt er und lacht, „sie wollen auch tanzen“.