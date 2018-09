"Tanken, wenn es günstiger ist"

Mannheim.Manfred Gölz steht an der Zapfsäule und betankt seinen Wagen. „Was soll man dazu sagen?“ Schon wieder sei der Sprit teurer geworden. Gestern lag der Preis für einen Liter Diesel bei 1,33 Euro. Der Mannheimer beklagt sich: „Die hohen Preise schmälern meine Rente enorm.“ In dieser Woche ist der Ölpreis so hoch gestiegen, wie schon seit fast vier Jahren nicht mehr. Das spüren vor allem Autofahrer

...