Tanz auf dem Friedrichsplatz

Anzeige

Es ist ein eher ruhiger Auftakt: Die Gäste schlendern über die Planken und lauschen den Auftritten der Künstler auf den vier Bühnen zwischen Paradeplatz und Wasserturm. Später werden sich hier tausende Menschen drängeln, am frühen Abend geht es auf dem Stadtfest noch gemütlich zu. In der warmen Abendluft diskutieren die Gäste, zu welcher Bühne es als Nächstes gehen soll. Mit einem „Alla Hopp“ ist die Sache beschlossen und es geht in Richtung Feuerio. Dort spielt das Festzelt-Kommando Hits zum Mitsingen wie „Walking on Sunshine“ – passend zum guten Wetter – oder „Major Tom“. Die Besucher heben die Arme und klatschen im Takt, spätestens beim Refrain singen fast alle. Mit „Weindubbe“ in der Hand tanzen die Leute zur Musik. Eine Bühne weiter, auf dem Friedrichsplatz, heizt die Band Buzz mit Rock-Hymnen der Menschenmenge ein.

Amerikanischer Gute-Laune-Soul

Schlängelt man sich an Besuchern und Buden vorbei zur Bühne des Rhein-Neckar Fernsehen (RNF) erwarten einen die Classic Brothers: Aus ihrer Heimat Amerika haben die drei afroamerikanischen Musiker Soul und Funk mitgebracht. Frontsänger Charles Shaw, ursprünglich aus Texas, Mike Skyy und Willi D können nicht nur gut singen, sondern dem Publikum auch zahlreiche Lacher entlocken. Nach „Can’t get enough of your Love, Babe“ von Barry White werfen sich die Musiker glitzernde Jacketts über und stimmen schnellere Titel an. Die zahlreichen Zuschauer klatschen begeistert bei „Let’s groove tonight“ von Earth Wind and Fire im Takt mit. Spätestens nach „I feel good“ und „Get down on it“ gibt es kaum noch jemand am Paradeplatz, der die Füße still halten kann. „Die Stimmung ist super und die Band war noch besser als sonst“, sagt Besucherin Nancy begeistert, die die Classic Brothers schon vorher kannte. „Ich komme jedes Jahr aufs Stadtfest und es ist wie immer gut. Das Bier schmeckt, das Wetter ist toll und die Musik ist gut“, freut sie sich.

Zwischen Paradeplatz und Wasserturm wird es im Laufe des Abends immer voller, tausende Menschen drängen sich auf den Planken. „Uns gefällt es gut auf dem Stadtfest. Wir haben den Bands zugehört. Die auf der RNF-Bühne waren echt gut“, findet eine Besucherin aus Eppelheim.