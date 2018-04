Tanz in den Mai mit Raffaella Belcanto

Anzeige

Tanz in den Mai ist angesagt: Hierzu lädt Raffaella Belcanto (Bild) alle Tanzbegeisterten ein, um zu temperamentvollen als auch gefühlvollen Hits die Hüften auf dem Tanzparkett im Eventhaus „Krautwickel“ schwingen zu lassen. Wer die Sängerin kennt, der weiß, dass ihr Programm stets mit einer besonderen Show kombiniert wird. Für die Veranstaltung am Montag, 30. April, ab 20 Uhr im Restaurant „Krautwickel“ verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Raffaella“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. Bild: Raffaella