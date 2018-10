Tanzen – auch auf den Bierbänken

Von Freitag 19. Oktober bis Samstag 10. November feiert das Mannheimer Oktoberfest sein zehnjähriges Bestehen. Im Festzelt in der Theodor Heuss-Anlage wird Stimmung verbreitet. Veranstalter Arno Kiegele feiert mit den „Münchner G’schichten“ am Freitag, 19. Oktober, die Eröffnung. Die bayrische rockige Party-Band ist bekannt vom Original – dem Münchner Oktoberfest.

Am Samstag, 20. Oktober, tritt mit „Topsis“ der Klassiker – die älteste Boygroup Bayerns – auf. Relaxed und routiniert beherrschen die Musiker alle Tonarten der Stimmungs-Klaviatur und das seit nunmehr 50 Jahren. „Frontal Party Pur“ folgt eine Woche später am Freitag, 26. Oktober und Samstag, 27. Oktober. Die Band ist bekannt für Melodien von zart bis hart. Da gibt es vom Schlager-Medley bis hin zu altbekannten Rock-Klassikern alles, was angesagt und gefragt ist.

„Ois Easy“ spielen am Mittwoch, 31. Oktober. Neben der gekonnten Darbietung des musikalischen Programms umfassen die Auftritte zudem Showeinlagen, bei deren humoristischer Darbietung jeder Partygast zum Feiern animiert wird.

Am Freitag, 2. November, und Samstag, 3. November, geben „Bergluft“ eine kreative und explosive Antwort den globalen Oktoberfest- Hype. Lachen, feiern und Musik machen – das will die Band vermitteln. Am Freitag, 9. November, und Samstag, 10. November, begeben sich „Blechblos’n“ auf eine Zeitreise durch die gesamte Musik-Geschichte mit den größten Hits, vielen Gaststars und noch mehr Klamauk.

Grundsätzlich öffnet das Zelt um 17 Uhr, die Musik spielt von 18 bis 23 Uhr. Das Zelt schließt um Mitternacht. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018