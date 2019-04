Tanzfestival für Schüler

Am Mittwoch, 15. Mai, wird an der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule (JKS) getanzt. Dann heißt es nämlich wieder „Tanz an Schulen“. Dieses Festival hat die JKS in Kooperation mit der Maria-Montessori-Schule, dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt auf die Beine gestellt. Es ist bereits das vierte Tanzfestival an Schulen im Rahmen dieses Förderprogrammes.

Gefühle und Gedanken ausdrücken

Das Bühnenprogramm startet um 16.30 Uhr auf dem Schulhof der JKS. Der Eintritt ist frei. Besucher können sich auch bei diesem Tanzfestival auf kreative Choreografien von Tanzgruppen aus Mannheims Stadtmitte freuen. Die teilnehmenden Schüler haben bereits wochenlang für das Festival trainiert. Die Aussicht, an diesem Tag vor Publikum auf der Bühne zu stehen, hat die Jugendlichen hoch motiviert. Alle Tänzerinnen und Tänzer, Hip-Hop-Begeisterte oder die, die es werden wollen, sind eingeladen, sich die Bühnenshow anzusehen. Die JSK-Schulband „rocK5“ wird das Festival um 16 Uhr mit einem halbstündigen Musikprogramm eröffnen.

„Tanz an Schulen“ ist ein Förderprogramm für Mannheimer Schulen, bei dem Jugendliche lernen sollen, sich gezielt zu bewegen und mit ihrem Körper Gefühle und Gedanken auszudrücken. Das Programm richtet sich an Schüler der Klassen sieben bis zehn und wird mit wöchentlichen Coachings ein ganzes Schuljahr lang angeboten. In der Mannheimer Stadtmitte nehmen die JKS und die Maria-Montessori-Schule teil. Am Bühnenprogramm beteiligen sich außerdem noch weitere Institutionen aus dem Stadtgebiet. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019