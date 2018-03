Tanzpaar holt den Meistertitel

Anzeige

Mannheim.Das Junioren-Tanzpaar Nasseria Morales Martin und Justin Roth vom Feuerio ist Deutsche Meister im Gardetanz in seiner Kategorie. Damit konnte Mannheims älteste und größte Karnevalsgesellschaft bei den Deutschen Meisterschaften im Karnevalistischen Tanzsport in Halle/Saale an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen.

Die beiden 14-Jährigen tanzen seit 2012 zusammen, seit zwei Jahren für den Feuerio. Die Schüler trainieren zweimal in der Woche, sind auch privat sehr gute Freunde und halten fest zusammen. So starteten sie, obwohl sich Justin am Daumen verletzt hatte. Ihr Erfolgsgeheminis: „Sie führen eine geheime Liste, in der sie sich Ziele, Verbesserungen und Dinge notieren, auf die sie achten müssen im Turnier“, verrät die „Gardemutti“ und Staatssekretärin der Prinzengarde, Gertraud Merz.

Große Entfernung überbrückt

Aber nicht nur dieses Paar hatte Erfolg in Halle. Vanessa Ganser und Robin Bottler holten in der Kategorie der Tanzpaare über 15 Jahre die Deutsche Vizemeisterschaft nach Mannheim. Für die 1994 geborene Chemielaborantin und den gleichaltrigen Auszubildenden als Kaufmann im Gesundheitswesen ist der Erfolg eine besondere Belohnung für ungewöhnliche Umstände: Er wohnt in Harsewinkel (Kreis Gütersloh). Die beiden tanzen erst seit dieser Kampagne gemeinsam für den Feuerio und trainieren wegen der großen Entfernung nur an Wochenenden. „Wir wohnen über 400 Kilometer voneinander entfernt und hätten nie geglaubt, dass das überhaupt funktionieren wird. Doch ein Versuch war es Wert, und schon nach dem ersten Training war klar, das könnte etwas werden“, freut sich Vanessa Ganser. Beim Solostart als Tanzmariechen belegte Ganser Rang sechs, Feuerianerin Ilaria Vitulano folgte auf Platz elf.