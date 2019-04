Tanzspiel von Eric Trottier um Identität

Die Debatten um Herkunft, Religion und Geschlecht können verwirrend sein. Doch wie müssen sie auf jemanden wirken, der auf der Erde landet? Choreograf Eric Trottier stellt sich in seinem Solostück „Supermann“ dieser Frage und will damit eine Diskussion um die heutige Gesellschaft anregen. Das EinTanzHaus zeigt das Identitäts-Spiel am Freitag, 5. April, um 20 Uhr ein letztes Mal. Der „MM“ verlost drei Mal zwei Karten für das Stück. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Supermann“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. Karten sind auch erhältlich unter www.eintanzhaus.de. jeb

