Tasche gestohlen und ausgestiegen

Ein 25-Jähriger soll einem anderen Fahrgast in einem ICE die Laptoptasche mitsamt I-Pad und I-Phone gestohlen haben. Der Zug war von Frankfurt nach Mannheim unterwegs. Der Besitzer der Tasche sah noch, wie der junge Mann hier am Hauptbahnhof ausstieg und in Richtung Lindenhofunterführung ging. Wie die Bundespolizei gestern mitteilte, wurde sie in der Nacht von Freitag auf Samstag unmittelbar danach von einer Zugbegleiterin alarmiert. In der Bahnhofshalle entdeckten die Beamten den 25-Jährigen, auf den die Beschreibung passte. Er hatte auch die Laptoptasche bei sich. Da er die Geräte darin auf Aufforderung nicht entsperren konnten, geht die Polizei von Diebstahl aus. Der junge Mann wurde angezeigt. Die Laptoptasche samt Inhalt, der Wert wird mit insgesamt 700 Euro angegeben, ging zurück an ihren Besitzer. sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019