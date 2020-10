Taschendieb im ICE aufgeflogen

Ein 34-jähriger Rumäne im ICE von Interlaken nach Berlin versucht haben, einem 26-Jährigen die Geldbörse zu klauen. Er soll sich am Mittwoch hinter den jungen Mann gesetzt und von hinten in die Jackeninnentasche gegriffen haben. Der 26-Jährige bemerkte das und wies den Mann zurecht. Bei Ankunft am Mannheimer Hauptbahnhof war der ertappte Dieb derart aufgebracht, dass Bundespolizisten ihn nicht beruhigen konnten. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Bargeld in Höhe von 3250 Schweizer Franken und 270 Euro. Da er keine schlüssigen Angaben zur Herkunft des Geldes machen konnte, wurde es beschlagnahmt. pol/lia

