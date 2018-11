Taschentuch-Aktion gegen Gewalt

Statistisch hat jede vierte Frau in ihrem Leben schon einmal körperliche oder sexuelle Gewalt – oder beides – durch aktuelle oder frühere Partner erlebt, heißt es in einer Pressemitteilung des Fraueninformationszentrums. Morgen (25. November), am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, und in den kommenden Tagen verteilen einige Apotheken in der Stadt Taschentuchpackungen mit dem Slogan „Gewalt macht krank. Wir haben die Nase voll. Gemeinsam gegen Gewalt“. Dabei handelt es sich um eine Initiative des Fraueninformationszentrums des Mannheimer Frauenhauses. Die Einrichtung will auf die Situation von Frauen, die unter Gewalt leiden, aufmerksam machen und Hilfe anbieten. cbd

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018