Tatort voller Blut

Mannheim.Im Mordprozess um den Tod einer 22-jährigen Spanierin haben am Montagmorgen Beamte der Spurensicherung sowie eine Sachverständige der Rechtsmedizin Heidelberg weitere Details zur Tat beschrieben. So ist das Opfer an den Folgen von 22 Messerstichen in den Hals verblutet. Die Rechtsmedizinerin erklärte zudem, dass es keine Anzeichen auf Abwehr vom Opfer gegeben hat. Das lasse zum einen darauf schließen, dass ihre Arme fixiert worden sind.

Zum anderen könnte auch der hohe Blutverlust dazu geführt haben, dass sich das Opfer nicht mehr gegen die Angriffe wehren konnte. Während der Verhandlung zeigte sich der Angeklagte, der zum Tatzeitpunkt getrennt von der Frau gelebt hatte, ungerührt. Auch sein Körper habe nach dem Sprung vom Balkon zahlreiche oberflächliche Schnittwunden an den Armen und am Hals aufgewiesen, was typisch sei für Selbstmordversuche, so die Rechtsmedizinerin, die den Angeklagten nach dem Sturz vom Balkon im Krankenhaus untersucht hatte.

Der Tatort selbst, so schildert es der Beamte der Spurensicherung, sei voller Blut gewesen. Auch mehrere Küchenmesser seien auf dem Sofa gefunden worden, ebenso wie eine Rasierklinge.

