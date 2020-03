Tatortfotos in sozialen Netzwerken?

Wer hat was wo veröffentlicht? Und wie und warum kommen Tatortfotos ins Internet? Im Prozess um einen Messerangriff, bei dem ein 24-Jähriger seinen gleichaltrigen Kumpel schwer verletzt haben soll, hat sich kurz vor dem Urteil ein Nebenschauplatz aufgetan. Auslöser für die Unruhe sind Veröffentlichungen in den sozialen Netzwerken.

Die Familie des angeklagten Türken wirft Bekannten des vermeintlichen Opfers vor, Akteninhalte über Facebook und Instagram verbreitet zu haben. Zudem hätten sie Bilder des Angeklagten gepostet und mit Beleidigungen versehen und dazu aufgerufen, zum Landgericht zu kommen. Im Prozess kamen diese Anschuldigungen jetzt in einem Antrag der Verteidigerin Andrea Combé zur Sprache. Sie bat darum, während des Vortrags des psychiatrischen Sachverständigen, die Öffentlichkeit auszuschließen. Als Grund nannte sie, die schutzwürdigen Interessen ihres Mandanten, dessen „intime Privatsphäre“ durch das Gutachten beleuchtet werde. Und sie gab zu Bedenken, dass in den sozialen Netzwerken von Bekannten des vermeintlichen Opfers bereits mehrfach Kommentare zu dem laufenden Prozess erschienen seien. Unter anderem, so sagte sie, hätten einzelne Personen „Akteninhalte“ gepostet.

Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte die Anwältin, es gehe vor allem um Tatortfotos, die aus dem Umfeld des Nebenklägers im Netz veröffentlicht worden seien. Diese Fotos, so behauptete wiederum die Mutter des Angeklagten, stammten aus der Akte. Mitnichten – konterte der Anwalt des Nebenklägers, Peter Slania. Er war bereits außerhalb der Verhandlung von dem Vorsitzenden der Kammer angesprochen worden und sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, er habe seinem Mandanten Akteninhalte weitergegeben. Das bestreitet Slania aber vehement. Die geposteten Fotos stammten nicht aus den Akten, erklärte er, sie seien von Bekannten des Angeklagten gemacht und verbreitet worden.

Folgenlose Debatte

Eine Diskussion, der Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann wenig Aufmerksamkeit schenkte. Die Vorwürfe der Anwältin hätten sich nicht bestätigt, winkte er ab: Kein Grund, Ermittlungen einzuleiten. Im Strafgesetzbuch, Paragraf 353d (3) steht: Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens (...) ganz oder in wesentlichen Teilen, im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind. Heißt: Wären tatsächlich im Prozess noch nicht veröffentlichte Fotos gepostet worden, hätte es ein Verfahren geben können.

So blieb es aber bei einer von vielen emotionalen Entladungen in diesem Verfahren, die eingedämmt werden konnten. Bereits am ersten Verhandlungstag war es zwischen den zahlreich erschienenen Bekannten des türkischen Angeklagten und den ebenso anwesenden Freunden des libanesischen Opfers zu Unruhe gekommen. Das Gericht bat daraufhin um Polizeibegleitung während des gesamten Prozesses. Weitere Auseinandersetzungen blieben aus. Nachdem ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Plädoyers gehalten wurden, soll am Freitag, 6. März, um 11.30 Uhr das Urteil fallen. Publikum wird dann wieder zugelassen sein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020