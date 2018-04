Tatverdächtige nach Diebstahl gefasst

Anzeige

Nach dem Diebstahl von zwei Fahrrädern im Stadtteil Käfertal sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Ein Zeuge hatte am Dienstag gegen 23.30 Uhr zwei Männer beobachten, die sich am OEG-Bahnhof in Käfertal an zwei Fahrrädern zu schaffen gemacht macht hatten und und anschließend davonfuhren. Daraufhin verständigte er die Polizei. Noch in Tatortnähe entdeckte eine Polizeistreife wenig später einen 20-jähriger Radfahrer und nahm ihn fest. Ein 19-Jähriger wurde später an einer Flüchtlingsunterkunft mit einem hochwertigen Fahrrad entdeckt und auch festgenommen. Bei den beiden Fahrrädern soll es sich nach Zeugenaussagen um die entwendeten Räder handeln. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. pol/se