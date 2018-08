Tatvorwurf Diebstahl

Anzeige

Dem Richter vorgeführt

Am gleichen Tag, wenige Minuten vorher, soll der Tatverdächtige in einem weiteren Bekleidungsgeschäft ebenfalls Schuhe entwendet haben. In einem weiteren Fall vom 25. Juli steht der 24-Jährige im Verdacht, in einem Lebensmittelmarkt zusammen mit einem gesondert verfolgten Mittäter Waren im Wert von rund 50 Euro gestohlen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde nun Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Haftrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an. Dabei prüfen die Ermittler auch, inwiefern der Tatverdächtige für weitere gleich gelagerte Taten in Betracht kommt. scho/pol

Dienstag, 07.08.2018