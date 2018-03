Tatwaffe war ein Stift, keine Schere

Anzeige

Bei dem Angriff auf einen 14-Jährigen an der Pestalozzischule hat der vermeintliche Täter – ein Klassenkamerad – neuen Ermittlungen zufolge nicht mit einer Schere zugestochen. Laut Angaben der Polizei von gestern sei der Schüler bei dem Vorfall, anders als angenommen, mit einem Kugelschreiber am Auge verletzt worden. Diese Erkenntnisse stammten aus den Ermittlungen des Hauses des Jugendrechts. Zeugen hätten nach der Tat von einer Schere als Tatwerkzeug berichtet. Bei der Durchsuchung des Klassenzimmers wurde weder eine Schere noch ein Kugelschreiber gefunden, die mit der Tat zusammenhängen könnten, so die Polizei.

Der Tatverdächtige und sein Opfer sind vernommen worden. Auch die Lehrerin, die die Klasse während des Vorfalls erst- und einmalig unterrichtete, wurde ebenfalls angehört. Bei der Klasse handelte es sich um einen Vorbereitungskurs zum Erlernen der deutschen Sprache.

Das Opfer soll mittlerweile das Krankenhaus verlassen haben und befinde sich auf dem Weg der Besserung, heißt es. Inwiefern bleibende Schäden am Auge vorliegen, könne aber noch nicht beurteilt werden. Über die Motive des Streits ist weiterhin nichts bekannt. Auch die bisherigen Vernehmungen brachten die Ermittler in dieser Frage noch nicht weiter. Es stehen allerdings noch Befragungen aus. jor/pol