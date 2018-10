Tauschtag für Briefmarken

Die Freunde gezackter Schätze kommen auf ihre Kosten beim 84. Großtauschtag des Postwertzeichen-Sammler-Vereins. Treffpunkt ist am Sonntag, 21. Oktober, von 9 bis 16 Uhr in der Rheingoldhalle in Neckarau. Zahlreiche Händler und Sammler bieten Briefmarken an. Zum Großtauschtag gehört aber auch, wie der Name schon sagt, dass Vereinsmitglieder Marken tauschen. Außerdem helfen sie beim Aufbau einer eigenen Sammlung und warnen vor Fehleinkäufen.

Experten des Vereins beraten in Neckarau nicht nur Briefmarkensammler, sondern auch solche, die es werden wollen. Für Jugendliche gebe es ein Geschenk. Die Briefmarkenschau zeigt unter anderem als Besonderheit Marken aus den Exponaten „Private Stadtpost Mannheim“, „Heimatsammlung Friedrichsfeld“, „Abarten Deutsches Reich“ und „Der Malteserorden“. Die Postagentur nimmt alle Briefmarkensendungen entgegen und stempelt diese mit dem Sonderstempel „150 Jahre Rheinbrücke Mannheim-Ludwigshafen“ auf einem besonderen Umschlag. bhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018