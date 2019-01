Tausende alter Fotos dem Marchivum übergeben

Noch liegen sie in unzähligen Schächtelchen, die in Regalen stehen – aber in den nächsten Monaten sollen sie abgeholt und gesichtet werden: Tausende von Negativen von Fotografien aus den Jahren 1937 bis 1983 wurden nun, zumindest formal, dem Marchivum übergeben. Es handelt sich um den Nachlass des Fotografen Artur Pfau, der 1983 im Alter von 93 Jahren verstarb.

Es seien Aufnahmen von „hohem dokumentarischen Wert“, so Michael Jendrek, Leiter der Bildsammlung vom Marchivum. Die Zahl kann er nur grob schätzen: „Schwer zu sagen, sicher mehr als 25 000, aber unter 50 000“, nimmt er an. Derzeit schaut er die Findbücher durch. „Dann müssen wir abholen, sichten, digitalisieren“, erläutert Jendrek.

Architektur dokumentiert

Pfau, 1909 in Bonn-Bad Godesberg geboren, gelangte über den Umweg einer Kaufmannslehre zur Fotografie. Er arbeitete zunächst in Bad Kreuznach. 1937 zog es ihn ins wirtschaftlich aufstrebende Mannheim, wo er sein Studio in L 3, 3 einrichtete. Auf dem linken Auge seit der Kindheit erblindet, blieb der Fotograf bis 1945 zumindest von Fronteinsätzen verschont. Bei seiner Rückkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft fand Pfau die Stadt sowie sein Atelier in Trümmern vor. Da Fotoausrüstung und Archiv den Krieg hingegen überstanden hatten, konnte er seine Arbeit von Q 1, 2 aus wieder aufnehmen.

„Er fotografierte zu Zeiten des Wirtschaftswunders insbesondere die Neubauten namhafter Architekten, auch über Mannheim hinaus“, so Jendrek: „Da diese Fotografien die von den Erbauern intendierte Ästhetik wiedergeben sollten, erweisen sie sich als wertvolle Quellen für die in vielen deutschen Städten emotional geführte Debatte um die Bewertung und Erhaltung deutscher Nachkriegsarchitektur“, sagt Jendrek.

Der – ebenfalls als Fotograf tätige – Sohn Christof übereignete den Nachlass der Förderstiftung der Reiss-Engelhorn-Museen. Hans- Jürgen Buderer, Vorsitzender der Förderstiftung, fand aber, dass sie viel besser ins Marchivum passen, das sonst alle alten Mannheimer Fotos aufbewahrt. Daher schloss er mit Archivdirektor Ulrich Nieß einen Vertrag als Dauerleihgabe. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019