Tausende Läufer werden erwartet

Bei der vierten Auflage des Bauhaus-Firmenlaufs am Donnerstag, 27. Juni, gehen Tausende Läufer an den Start. Das gab die Baumarktkette bekannt, die ihre Deutschland-Zentrale in Mannheim hat. Ungeduldige hatten bei einem Probelauf bereits die Möglichkeit, die fünf Kilometer lange Strecke kennenzulernen. Der Lauf beginnt um 18.15 Uhr an der Theodor-Heuss-Anlage und endet auch dort. Wenn die Sportler am Ziel ankommen, werden sie mit kühler Verpflegung belohnt. Interessierte können sich noch bis einschließlich Dienstag, 11. Juni, online anmelden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter firmenlauf-mannheim.de. vf

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.06.2019