Tausende Tests in Heimen

Von kommender Woche an wird in Mannheims Alten-und Pflegeheimen auf das neuartige Coronavirus getestet. Wie die Stadt mitteilte, sind insgesamt 9000 Personen betroffen, zu denen neben den Bewohnern auch Mitarbeiter der Einrichtungen gehören.

Weiterhin hieß es am Freitag, die Universitätsmedizin Mannheim habe bereits Mitte März in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt damit begonnen, Mitarbeiter der 31 Heime zu testen. Insgesamt handle es sich dabei um 3100 Personen. Gemeinsam mit dem Klinikum habe man somit frühzeitig ein besonderes Augenmerk auf besonders gefährdeten Menschen in den Alten- und Pflegeheimen gerichtet: „Die Flächentests dienen dazu, einen Überblick über das Infektionsgeschehen bei dieser besonders schutzbedürftigen Personengruppe zu erhalten“, hieß es in einer Mitteilung.

Indes waren dem Gesundheitsamt bis Freitagnachmittag insgesamt 468 Fälle von nachgewiesenen Coronafällen in Mannheim bekannt. Das war eine Person mehr, als noch am Donnerstag.

410 Personen genesen

„Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben“, heißt es aus dem Rathaus. Bislang seien in Mannheim 410 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. wol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.05.2020