Technoseum öffnet ohne seine Scouts

Am Montag, 11. Mai, will das Technoseum wieder für Besucher öffnen. Das schreibt dessen Direktor Hartwig Lüdtke in einer Pressemitteilung vom Freitag. In den vergangenen Wochen habe sich das Team des Museums intensiv auf die Wiederöffnung vorbereitet, Wegeführungen konzipiert, Hygienemaßnahmen festgelegt und Regeln für einen unterhaltsamen, aber sicheren Museumsbesuch erarbeitet. Auch der Schutz der Belegschaft gehöre dazu. Die Entscheidung, Museen wieder zu öffnen, zeuge von großem Vertrauen – sowohl in die Institutionen als auch in die Besucher. „Wir setzen dabei auf die Umsicht und das Verständnis unserer Besucher“, sagt Lüdtke. „Das Technoseum ist ein sehr interaktiver Ort. Doch jetzt ist noch mehr Eigeninitiative jedes Einzelnen gefragt.“ Nicht zum Einsatz kommen deswegen die Scouts, die sonst Fragen im Museum beantworten und bei Versuchen helfen. Mit ausreichend Abstand funktioniere die Hilfe nicht. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020