Technoseum zeigt „Der letzte Mann“

Mannheim.Das Mannheimer Technoseum zeigt den 1924 gedrehten Stummfilm „Der letzte Mann“ an diesem Mittwoch in seinen Räumen in der Museumsstraße 1. Der Filmklassiker des deutschen Regisseurs Friedrich Wilhelm Murnau wird musikalisch live mit der Kino-Orgel des Museums begleitet, die zu den wenigen noch funktionsfähigen Orgeln dieser Art in Europa zählt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung im Auditorium – Ebene A – findet unter Einhaltung gültiger Corona-Hygieneregeln statt, die Zahl der Plätze ist begrenzt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020