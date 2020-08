Teddybären besetzen freie Plätze

Mannheim.Teddys und andere Stofftiere, von Schaustellern gekauft, sitzen auf den meisten Plätzen: Mit maximal 136 Zuschauern statt der sonst möglichen 364 Plätze im Bürgersaal des Stadthauses N 1 startet das Oststadttheater diese Woche in die neue Saison. 30 000 Euro hat der Förderverein dem privaten Boulevardtheater zum 30. Geburtstag gespendet, damit es die Corona-Krise überlebt und trotz der enormen Einschränkungen spielen kann.

„Wir haben kräftig gespart“, so Jörg Riebold, der Vorsitzende der Freunde und Förderer des Oststadttheaters. Im August vor 30 Jahren hat das Ensemble – damals im Kahnweilersaal der Kunsthalle – den Spielbetrieb aufgenommen. Zum Geburtstag gab es jetzt von den Förderern „den höchsten Betrag, der je in einer Summe an das Theater geflossen ist, so Riebold. Damit wolle man nicht nur die Leistungen in drei Jahrzehnten würdigen, wo es in über 6000 Vorstellungen von 83 Inszenierungen mehr als 1,2 Millionen Besucher gab. Wichtig sei den Förderern zudem der Ausgleich für den Ausfall der Einnahmen seit der kompletten Schließung des Theaters wegen der Corona-Krise Mitte März.

Auch wenn es nun wieder losgehe, könne das Ensemble ja noch nicht den vollen Spielbetrieb aufnehmen. „Es ist eine absolute Überlebenshilfe“, so Riebold, denn den Menschen im Förderverein sei „ihr“ Oststadttheater sehr wichtig.

Neues Zwei-Personen-Stück

Dafür ist Theaterchefin Carmen P. Linka-Gamil sehr dankbar. Schließlich sei der Ausfall der Spielzeit „schon existenzgefährdend“. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach 30 erfolgreichen Jahren der guten Unterhaltung mal so einen jähen Stopp erleben werden“, blickt sie zurück. Das zum 30. Geburtstag geplante große Fest hat sie absagen müssen und nur mit einem kleinen Kreis von Förderern gefeiert. „Es war nicht nur eine tolle und bewegende Zeit voller furioser Inszenierungen, sondern das Beste waren die tollen Menschen auf der Bühne, hinter den Kulissen und im Zuschauerraum, mit denen ich rund 24 000 unbeschwerte Stunden – ohne Probezeiten – verbringen durfte“, äußerte sie sich da „von Herzen dankbar“.

Doch von den bisherigen Erfolgsinszenierungen kann sie keine weiter zeigen. Den neuen Spielplan für Sommer und Herbst, der im März gerade fertig war, musste sie wegwerfen. Stücke, bei denen oft bis zu zehn Leute auf der Bühne stehen, wo eng gerangelt und auch mal geschmust wird, sind nicht erlaubt. Linka-Gamil entschied sich daher, mal wieder an alte Konzepte von Zwei-Personen-Stücken anzuknüpfen, wie es sie in der Anfangszeit des Oststadttheaters öfter gab – etwa „Gin Rommé“ mit Wolfgang von Staß und Elsbeth Janda oder „Verstehen Sie Julia?“ mit ihr und Ferdinand von Prondzynski sowie „Bleed geloffe“ mit Susanne und Uwe von Grumbkow.

Nun gibt es zum Neustart unter corona-gerechten Bedingungen am Freitag, 4. September, die Premiere des Stücks „Mondlicht und Feinripp“ von Bernd Spehling. „Eine Komödie, die auch auf Abstand Freude bereitet und mit viel Lachen und Humor die Herbstsaison eröffnet“, verspricht Carmen P. Linka-Gamil.

Ensemblemitglied Sören Messing und der neu verpflichtete, lange am Burgtheater Wien und auf Kreuzfahrtschiffen tätige Jürgen Knittl spielen in der Regie von Petra Förster einen mitsamt Baby und Kinderwagen vor einem Familienfest flüchtenden Vater, der im Park auf einen anderen Vater und Hobbypsychologen trifft. Was passiert, „wenn plötzlich zwei Väter mit Hingabe und Leidenschaft Lambada tanzen“ oder ob man ein Baby beruhigen kann, indem man „Versuch’s mal mit Gemütlichkeit“ singt und tanzt, können die Zuschauer in nur etwa 70 Minuten erleben, denn gespielt wird ohne Pause. „Der Saal ist mit 100 Prozent Luftzufuhr ausgestattet“, verweist die Theaterleiterin auf die erst 2014 erneuerte Lüftungsanlage.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.09.2020