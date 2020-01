Teezeit widmet sich der Demenz

Demenz ist eine der häufigsten Krankheiten im Alter: Bei immer mehr Menschen verschlechtert sich die geistige Leistungsfähigkeit – bis hin zu deren kompletten Verlust. Doch, so schreibt der Gesundheitstreffpunkt in einer Pressemitteilung, eine Demenz sei weitaus mehr als eine einfache „Gedächtnisstörung“. Deswegen dreht sich die Teezeit am Freitag, 31. Januar, rund um das Thema. Wie lässt sich die Erkrankung frühzeitig erkennen und welche Warnsignale können auf eine Demenzerkrankung hindeuten? Welche Demenzformen gibt es und wie unterscheiden sie sich? Was lässt sich tun, um demente Menschen besser zu verstehen? Solche Fragen – auch die nach möglichen Sozialleistungen – will eine Expertin der Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen Viva zwischen 17 und 19 Uhr beim Gesundheitstreffpunkt in der Max-Joseph-Straße 1 erläutern. Mitglieder einer Selbsthilfegruppe schildern zudem persönliche Erfahrungen. red/lok

