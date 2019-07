Teile der Linie 1 gesperrt

Auf der Straßenbahnlinie 1 kommt es zwischen Montag, 15. Juli, und Mittwoch, 17. Juli, zeitweise zu Sperrungen. Das teilte die RNV mit. Der Abschnitt zwischen Luzenberg und Schönau wird von den Bahnen nicht bedient. Jeweils zwischen 6.30 Uhr und 20.30 Uhr wird die Linie 1 ab Luzenberg Richtung Sandhofen umgeleitet.

Zwischen den Haltestellen „Luzenberg“ und „Schönau“ pendeln Ersatzbusse. Diese fahren aufgrund der Bauarbeiten in der Kattowitzer Zeile durch die Sonderburger Straße und bedienen in diesem Bereich alle Haltestellen der Buslinie 50. Die Haltestellen „Schönau Siedlung“ und „Schönauschule“ der Bahnlinie 1 können also auch vom Ersatzbus nicht bedient werden. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019