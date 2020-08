Teile fallen auf Autos

Teile der Stromleitungsbrücke beschädigten geparkte Autos. Priebe

Am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr hat der Fahrer eines Lastwagens mit Kranaufbau in der Besselstraße auf der Mallau eine Stromleitungsbrücke heruntergerissen, die dann beim Herunterstürzen vier parkende Wagen beschädigt hat.

Die Brücke führte in mehreren Metern Höhe Strom zu einer Baustelle. Die ermittelnden Beamten vermuten laut Polizeibericht, dass der Kranaufbau des Lasters nicht ganz eingefahren gewesen sein könnte und die Leitungsbrücke so touchierte. Diese stürzte daraufhin um, Teile fielen auf vier darunter geparkte Fahrzeuge, an einem Auto entstand Totalschaden.

Den Sachschaden an den Autos müssen nun Experten näher beziffern, die Ermittler schätzten ihn zunächst auf weit über 10 000 Euro. Die Besselstraße war erst gegen 13 Uhr wieder frei befahrbar. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste auch die Buslinie 45 umgeleitet werden. scho/pol

