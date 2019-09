Teileröffnung in K 1 am Donnerstag

Am Donnerstag geht das Karree Mannheim im ehemaligen Mömax-Gebäude in K 1 an den Start. Es ist nur eine Teilöffnung, da noch nicht alle Flächen fertiggestellt sind. Im Erdgeschoss zur Breiten Straße hin eröffnen der Discounter Aldi und der Drogeriemarkt Rossmann je eine Filiale, zwischen beiden Läden entsteht noch ein Verkaufsstand für Kaffeespezialitäten von Espressolab. Im zweiten

...