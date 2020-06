„Teilnehmer überraschen“

Am Donnerstag, 25. Juni, hätte der Bauhaus-Firmenlauf eigentlich in seine fünfte Runde gehen sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie muss die beliebte Veranstaltung, die nach Schätzungen der Veranstalter wieder mehr als 4500 Teilnehmer in die Innenstadt gelockt hätte, jedoch ausfallen. „Die aktuelle Situation macht uns schwer zu schaffen“, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur. Man habe sich aber eine Überraschung für die Firmenläufer überlegt. Was genau sich hinter der Aktion verbirgt, werde noch nicht verraten. Sie werde jedoch, so verspricht Niedermeier, „einige Lacher hervorrufen, die Firmenlauf-Emotionen überkochen lassen und einen unterhaltsamen Ersatz für die verschobene Veranstaltung bieten“. Die Aktion startet am Donnerstag, 25. Juni, 9 Uhr, auf der Facebook-Seite. scho

Info: www.facebook.com/ firmenlaufmannheim

