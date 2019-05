Teilsperrung der Zielstraße

Weil eine Brücke überprüft werden muss, ist am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. Mai, zwischen 8 und 15 Uhr die Zielstraße in einem 15 Meter langen Bereich der B 38-Brücke über die Riedbahn (BBC-Brücke) nur einspurig befahrbar. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Teilsperrung ist nötig, da an der Brücke Materialproben entnommen werden müssen. Auf der Brücke muss zudem ein Teilbereich des stadtauswärts führenden Geh- und Radwegs von Montag, 27. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 31. Mai, gesperrt werden. In diesem Bereich ist der Geh- und Radweg auf rund zwei Meter verengt.

Auf dem Straßenheimer Weg zwischen Straßenheim und Vogelstang muss der stark beschädigte Asphaltbelag zwischen Hausnummer 181 und 203 auf einer Länge von 500 Metern erneuert werden. Die voraussichtlich sechswöchigen Arbeiten beginnen am Montag, 27. Mai, um 7 Uhr. Da die Arbeiten unter Vollsperrung durchgeführt werden müssen, ist eine Umleitung über die B 38 eingerichtet und ausgeschildert. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019