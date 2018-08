„Teilweise Klimawandel, teilweise Zufall“

Wie diese Sonnenblume, die am Viernheimer Weg steht, litten vor allem „trockenempfindliche Pflanzen“ unter der Dürre im Juli. © Blüthner

Mannheim.Das, was in den vergangenen Wochen ohnehin jeder bemerkt haben dürfte, ist nun auch offiziell bestätigt: der Juli war warm. Sehr warm sogar. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, war es der viertwärmste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1949. Im Durchschnitt zeigten die Thermometer im Juli in Mannheim 23,1 Grad an, was 3,6 Grad über dem Mittelwert liegt.

Im

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2918 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.08.2018